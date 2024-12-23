В Новосибирске единогласно приняли городской бюджет на следующий год

Бюджет Новосибирска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов окончательно утверждён на 40-й сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва. Депутаты поддержали документ единогласно.

«После принятия в первом чтении бюджет города прошёл детальное обсуждение на всех депутатских комиссиях. Предложения от депутатов учтены в поправках к проекту бюджета во втором чтении. Результатом большой совместной работы структурных подразделений мэрии и депутатского корпуса во взаимодействии с областным правительством стало увеличение расходов по отдельным направлениям развития города. Это благоустройство территорий, содержание и ремонт дорог, уличное освещение, строительство и реконструкция объектов образования, развитие пассажирского транспорта», — прокомментировал мэр Максим Кудрявцев.

Согласно главному финансовому документу, доходы городского бюджета в 2025 году составят 97,8 млрд рублей, расходы — 99,1 млрд рублей, дефицит — 1,35 млрд рублей. На плановый период 2026-2027 годов определены следующие параметры бюджета: в 2026 году общий объем доходов составит 103,5 млрд рублей, расходов — 104,5 млрд рублей; в 2027 году запланировано 109 млрд рублей в доходной части и 110 млрд рублей — в расходной. Дефицит бюджета на 2026 и 2027 годы составит по 1 млрд рублей.

Бюджет Новосибирска сохраняет социальную направленность. В предстоящем году на развитие отраслей социальной сферы будет направлено 63 млрд рублей или 63 % от общего объема расходов.

«Базовые приоритеты бюджета остаются прежними — это безусловное выполнение социальных обязательств, участие в национальных проектах и государственных программах, продолжение реализации планов развития города, — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев. — В 2025 году дополнительное финансирование предусмотрено на проведение мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также акции „Эстафета патриотизма поколений“. Особое внимание уделено поддержке участников специальной военной операции и членов их семей».

Среди важных инфраструктурных проектов 2025 года — создание набережной «Чемской берег», благоустройство сквера на Демакова, завершение парка «Каменка». Планируется приступить к проектированию новой станции метро на Дзержинской линии.

Также глава города отметил, что в дальнейшем доходная часть бюджета может измениться в большую сторону как за счёт роста собственных доходов, так и за счёт дополнительных трансфертов из бюджета Новосибирской области. Объём трансфертов из вышестоящих бюджетов, учтенный в утвержденном бюджете Новосибирска на 2025 год, составляет 44,2 млрд рублей. Кроме того, поправками ко второму чтению Закона об областном бюджете Новосибирской области, городу предусмотрены дополнительные межбюджетные трансферты на 2024 год в объеме 6,6 млрд рублей.