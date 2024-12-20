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Чтобы елочку не взяли домой: две тысячи елей в Новосибирске обработаны антивандальным раствором

Состав, который применяется при обработке, безопасен для людей и животных.

мэрия Новосибирска

Накануне новогодних праздников специалисты Горзеленхоза проводят обработку городских елей специальным антивандальным раствором. Эта мера направлена на защиту деревьев от браконьеров и вандалов.
 
Обработка елей, кедров и сосен проводится в сорока пяти скверах города, специалисты используют экологически безопасный состав, который не причиняет вреда ни людям, ни животным. Зато для вандалов и браконьеров – кто ломает ветви для новогодних букетов или срубает растение и уносит домой – вместо привычного хвойного аромата новогодний символ будет источать едкий запах.

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