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В Новосибирской области презентовали календарь знаменательных и памятных дат на 2025 год

Главными темами следующего года станут юбилей Победы и пятилетие присвоения Новосибирску звания Город трудовой доблести.

nso.ru

Презентация издания, посвященного знаковым событиям в истории нашего региона и страны, состоялась 19 декабря. «Почетным званием Город трудовой доблести мы обязаны подвигу работников предприятий нашего города. Удивительно, как в самые тяжелые для нашей страны военные годы они, несмотря на голод, разруху, непосильный труд, нашли в себе силы развивать культуру и выстроить Театр оперы и балета, ставший гордостью и визитной карточкой нашего города», – отметила заместитель начальника управления государственной архивной службы Новосибирской области Елена Ивановская.
 
Календарь объединил около 140 исторических дат и более 170 биографий выдающихся людей, имена которых связаны с историей Новосибирска и области. В нем представлена актуальная подборка юбилейных статей и справок из различных сфер истории региона – достижений в области экономики, промышленности, строительства, сельского хозяйства, образования, науки, культуры, искусства, литературы, здравоохранения, спорта. Тираж ежегодника 240 экземпляров. Оформление обложки историко-краеведческого ежегодника посвящено главным темам выпуска – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 5-летию присвоения Новосибирску звания Город трудовой доблести.
 
Издание украсили фрагменты живописных произведений народного художника России Вениамина Чебанова, чей 100-летний юбилей будет отмечаться в 2025 году. Другими важными темами календаря стали 125-летие со дня рождения академика М.А. Лаврентьева, 40-летие со дня пуска первой очереди новосибирского метро.

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