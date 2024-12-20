В Новосибирской области презентовали календарь знаменательных и памятных дат на 2025 год

Презентация издания, посвященного знаковым событиям в истории нашего региона и страны, состоялась 19 декабря. «Почетным званием Город трудовой доблести мы обязаны подвигу работников предприятий нашего города. Удивительно, как в самые тяжелые для нашей страны военные годы они, несмотря на голод, разруху, непосильный труд, нашли в себе силы развивать культуру и выстроить Театр оперы и балета, ставший гордостью и визитной карточкой нашего города», – отметила заместитель начальника управления государственной архивной службы Новосибирской области Елена Ивановская.



Календарь объединил около 140 исторических дат и более 170 биографий выдающихся людей, имена которых связаны с историей Новосибирска и области. В нем представлена актуальная подборка юбилейных статей и справок из различных сфер истории региона – достижений в области экономики, промышленности, строительства, сельского хозяйства, образования, науки, культуры, искусства, литературы, здравоохранения, спорта. Тираж ежегодника 240 экземпляров. Оформление обложки историко-краеведческого ежегодника посвящено главным темам выпуска – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 5-летию присвоения Новосибирску звания Город трудовой доблести.



Издание украсили фрагменты живописных произведений народного художника России Вениамина Чебанова, чей 100-летний юбилей будет отмечаться в 2025 году. Другими важными темами календаря стали 125-летие со дня рождения академика М.А. Лаврентьева, 40-летие со дня пуска первой очереди новосибирского метро.