Более тридцати новосибирских школ капитально отремонтировали за последние три года

«Если в 2022 и 2023 годах участниками проекта по капитальному ремонту стали 26 школ, то в последующий период 2024-2027 годов мы выходим уже на 80 объектов», — рассказывает замгубернатора Валентина Дудникова.
В Новосибирской области продолжается капитальный ремонт и оснащение школ в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы РФ «Развитие образования». С начала реализации мероприятий в 2022 году отремонтировано 26 зданий общеобразовательных организаций, в текущем году планируется завершить ремонт еще 7 школ, 5 из них уже сданы. Всего за три года реализации проекта отремонтировано более 30 школ.
Как неоднократно отмечал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в регионе увеличивается ежегодное бюджетное финансирование и на строительство, и на ремонт образовательных учреждений. «Мы поддерживаем проекты капремонта, потому что за счёт умеренных вложений и в более короткие, чем при строительстве, сроки можно создать дополнительные места в существующих школах», – подчеркнул глава региона.
Одним из позитивных примеров проведения капитального ремонта является Ленинская средняя школа №6 в Новосибирском районе – ход капремонта в данной образовательной организации 17 декабря проинспектировала заместитель губернатора Валентина Дудникова.
«Новосибирская область активно участвует в модернизации образовательных систем, об этом свидетельствует позитивная динамика. Если в 2022 и 2023 годах участниками проекта по капитальному ремонту стали 26 школ, то в последующий период 2024-2027 годов мы выходим уже на 80 объектов. Ленинская школа №6 – хороший пример работы команды регионального министерства образования, администрации Новосибирского района и подрядчика – это позволит создать на базе данной школы уникальное образовательное пространство, в том числе, для детей дошкольного возраста. Важно, что образовательный процесс для ребят не прерывается на время ремонтных работ. Ученики распределяются по школам, которые находятся рядом, обеспечивается подвоз, с родителями проводятся дополнительные беседы. Мы ожидаем, что данная школа примет детей уже в третьей четверти текущего учебного года», – отметила замгубернатора.
В двухэтажном здании Ленинской школы в рамках федеральной программы капремонта завершается комплекс работ, включающий в себя ремонт кровли, фасада, фундамента, цоколя, отмостки, входных групп, лестниц и крылец, устройство приямка, ремонт потолков, междуэтажных перекрытий и полов, замену оконных и дверных блоков, внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы, устройство перегородок, ремонт инженерных систем. Также в образовательной организации предусмотрено оснащение здания современными средствами обучения и воспитания. Комплекс работ выполнен, в настоящее время ведутся пусконаладочные работы и оснащение, сдать объект планируется до конца текущего года.
Комментарии (0)