Более тридцати новосибирских школ капитально отремонтировали за последние три года

В Новосибирской области продолжается капитальный ремонт и оснащение школ в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы РФ «Развитие образования». С начала реализации мероприятий в 2022 году отремонтировано 26 зданий общеобразовательных организаций, в текущем году планируется завершить ремонт еще 7 школ, 5 из них уже сданы. Всего за три года реализации проекта отремонтировано более 30 школ.

Как неоднократно отмечал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в регионе увеличивается ежегодное бюджетное финансирование и на строительство, и на ремонт образовательных учреждений. «Мы поддерживаем проекты капремонта, потому что за счёт умеренных вложений и в более короткие, чем при строительстве, сроки можно создать дополнительные места в существующих школах», – подчеркнул глава региона.

Одним из позитивных примеров проведения капитального ремонта является Ленинская средняя школа №6 в Новосибирском районе – ход капремонта в данной образовательной организации 17 декабря проинспектировала заместитель губернатора Валентина Дудникова.