«Когда приходит Новый год»: новосибирцы смогут познакомиться с историей главного зимнего праздника в краеведческом музее

В Новосибирском краеведческом музее открылась выставка «Когда приходит Новый год». Экспозиция, сформированная из фондов музея, демонстрирует историю празднования Нового года от 1930-х годов до наших дней. На торжественном открытии выставки гостей приветствовала глава регионального минкульта Юлия Шуклина: «Новый год – это особенный праздник, который объединяет поколения и наполняет сердца теплом, радостью и верой в лучшее. Выставка «Когда приходит Новый год» позволяет взглянуть на объёмную историю этого праздника: от традиций семейного застолья до уникальных праздничных атрибутов разных десятилетий. Я уверена, что выставка станет источником душевного тепла, новогоднего настроения и подарит каждому посетителю возможность вспомнить светлые домашние праздники и семейные традиции».