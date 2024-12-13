«Когда приходит Новый год»: новосибирцы смогут познакомиться с историей главного зимнего праздника в краеведческом музее

Ламповая выставка «Когда приходит Новый год» пронизана доброй ностальгической атмосферой.
В Новосибирском краеведческом музее открылась выставка «Когда приходит Новый год». Экспозиция, сформированная из фондов музея, демонстрирует историю празднования Нового года от 1930-х годов до наших дней. На торжественном открытии выставки гостей приветствовала глава регионального минкульта Юлия Шуклина: «Новый год – это особенный праздник, который объединяет поколения и наполняет сердца теплом, радостью и верой в лучшее. Выставка «Когда приходит Новый год» позволяет взглянуть на объёмную историю этого праздника: от традиций семейного застолья до уникальных праздничных атрибутов разных десятилетий. Я уверена, что выставка станет источником душевного тепла, новогоднего настроения и подарит каждому посетителю возможность вспомнить светлые домашние праздники и семейные традиции».
Экспозиция разделена на две части: одна посвящена детскому празднику, другая раскрывает, каким был Новый год для взрослых – родителей, бабушек и дедушек. На выставке представлены ретро-экспонаты, включая поздравительные открытки, ёлочные игрушки, гирлянды, упаковки от конфет, а также популярные подарки.
Отдельное внимание уделено праздничным нарядам: костюмам, платьям, косметике и украшениям. Завершают экспозицию предметы, создающие атмосферу новогоднего застолья: музыкальная техника, хрустальная посуда и многое другое.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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