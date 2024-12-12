Андрей Травников рассказал о сроках сдачи Сибирского кольцевого источника фотонов

На пресс-конференции по итогам 2024 года губернатор Андрей Травников отметил, что изначально в дизайн-проекте СКИФ предполагалась достаточно серьёзная локализация, более 70% оборудования и технологических решений – отечественные: «Но некоторые элементы, в частности, некоторые исследовательские станции первой очереди хотели построить на иностранных решениях для того, чтобы сэкономить время. Однако в 2022 году ситуация изменилась, и мы этому даже рады, потому что это был вызов, возможность попробовать свои силы как инженерам-исследователям Института ядерной физики СО РАН, так и новосибирским предприятиям, которые с удовольствием включились в кооперацию по решению этой задачи.

Главный результат, который мы достигли – задача импортозамещения выполнена. Новосибирские, российские предприятия и разработчики изготовили то, что в стране не изготавливалось или вообще никогда, или как минимум в последние 30 лет. Это очень нужные компетенции, потому что вслед за СКИФом есть ещё ряд проектов мега-сайенс класса, реализуемых в стране, и я уверен, что опыт ИЯФа и возможности наших новосибирских предприятий, высоко оценённые российскими экспертами, будут востребованы при реализации этих проектов.

Что касается сроков по ЦКП СКИФ: первый результат будет в декабре этого года, возможно, даже уже на следующей неделе, когда состоится запуск линейного ускорителя – изначального источника, выдающего первый пучок. К этому ускорителю требования очень жёсткие, напомню, что СКИФ – это установка с параметрами, которые пока никто в мире не достигал. Каждый элемент этой установки – прорывной и первый, в том числе линейный ускоритель. Наши учёные намерены его запустить в декабре и доказать, что он выдаёт те параметры, которые необходимы для работы СКИФа. Завершение монтажа всех остальных элементов, наладка и первые исследования на станциях состоятся в 2025 году», – пояснил Андрей Травников.