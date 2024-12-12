Для Новосибирска разработают мастер-план, определяющий архитектурный облик города

Правительство Новосибирской области с 2025 года приступит к реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого для развития областного центра будет разработан мастер-план, включающий комплекс работ по стратегическому, территориальному и градостроительному планированию.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров. «Город Новосибирск будет включен в перечень 200 населенных пунктов России, для которых будут разработаны мастер-планы», – сообщил Евгений Назаров.



Минстрой России рассматривает мастер-планы населенных пунктов как оптимизированные генпланы, содержащие три элемента: элемент стратегического планирования, элемент территориального планирования, элемент градостроительного зонирования. Ожидается, что это позволит учесть в том числе необходимость детальной проработки отдельных мероприятий, например, для реконструкции центра города, его отдельных районов, а также развития общественных пространств на длительный период времени. Это позволит синхронизировать разрозненные проекты и формировать непрерывные благоустроенные территории большой площади вдоль набережных рек или магистралей.



В настоящее время Минстроем России ведется работа по законодательному закреплению понятия «мастер-план» для реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», по которому будут разработаны 200 мастер-планов городов, агломераций и населенных пунктов.



В целом в Новосибирской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустроить более 160 общественных пространств и придомовых территорий в 2025 году. На эти цели за счет средств всех уровней бюджета планируется направить около 2 миллиардов рублей.