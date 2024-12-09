Новосибирская делегация представила праздничную ёлку на открытии проекта «Новогодняя столица России»

В составе делегации Сибирского федерального округа в концертной программе на Фестивале ёлок выступила ведущий методист Дома народного творчества, солистка Новосибирской государственной филармонии Анастасия Лысякова.

Проект представляет собой признанный отечественный бренд, направленный на популяризацию культурных традиций и самобытности российских регионов. Его главная цель — укрепление исторического «культурного кода» России, а также развитие и интеграция традиционных народных художественных промыслов в современную жизнь.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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