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Новосибирская делегация представила праздничную ёлку на открытии проекта «Новогодняя столица России»

Ёлку нашего региона декорировали стилизованными под ордынскую роспись шарами, фигурками зверей и птиц.

mk.nso.ru

В Кирове состоялась торжественная церемония открытия проекта «Новогодняя столица России – 2024», который проводится при поддержке Министерства культуры РФ. А также открылся Всероссийский фестиваль новогодних елей.

Ёлку Новосибирской области украсили стилизованные под ордынскую роспись фанерные шары, фигурки птиц и зверей. Дополнили сибирскую композицию бусы, собранные из ёлочных шаров. 

mk.nso.ru
mk.nso.ru

В составе делегации Сибирского федерального округа в концертной программе на Фестивале ёлок выступила ведущий методист Дома народного творчества, солистка Новосибирской государственной филармонии Анастасия Лысякова.

Проект представляет собой признанный отечественный бренд, направленный на популяризацию культурных традиций и самобытности российских регионов. Его главная цель — укрепление исторического «культурного кода» России, а также развитие и интеграция традиционных народных художественных промыслов в современную жизнь.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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