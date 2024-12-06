Сохранить книги: в Новосибирске заработал центр консервации и реставрации — один из крупнейших в стране

5 декабря в Новосибирске официально начал работу Региональный центр консервации и реставрации. Торжественное открытие Центра посетила министр культуры региоан Юлия Шуклина, где вручила руководителям и специалистам Российской государственной библиотеки благодарственные письма.

«Открытие Регионального центра консервации и реставрации в Новосибирске – значимое событие для культуры Новосибирской области и всей нашей страны, обеспечивающее новые ресурсы для библиотечного сообщества и подтверждающее статус региона как «Территории книги и чтения», – отметила Юлия Шуклина. — Мы продолжаем развивать библиотечное сообщество и работать над сохранением книжных памятников, что является важнейшим направлением не только библиотек, но и музеев, образовательных учреждений и научно-исследовательских институтов».