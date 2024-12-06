Сохранить книги: в Новосибирске заработал центр консервации и реставрации — один из крупнейших в стране

Центр поможет сберечь библиотечные фонды, обладающие культурной и исторической ценностью.
5 декабря в Новосибирске официально начал работу Региональный центр консервации и реставрации. Торжественное открытие Центра посетила министр культуры региоан Юлия Шуклина, где вручила руководителям и специалистам Российской государственной библиотеки благодарственные письма.
«Открытие Регионального центра консервации и реставрации в Новосибирске – значимое событие для культуры Новосибирской области и всей нашей страны, обеспечивающее новые ресурсы для библиотечного сообщества и подтверждающее статус региона как «Территории книги и чтения», – отметила Юлия Шуклина. — Мы продолжаем развивать библиотечное сообщество и работать над сохранением книжных памятников, что является важнейшим направлением не только библиотек, но и музеев, образовательных учреждений и научно-исследовательских институтов».
Новосибирский региональный центр консервации и реставрации стал десятым центром, открытым в России. Центр, отвечающий современным требованиям к процессам консервации, с лабораторией для предреставрационных исследований, карантинным помещением для документов, имеющих биологические повреждения, разместился на площади 573 м² в здании издательства «Советская Сибирь». Он является самым большим по занимаемым площадям, оснащению и объему оборудования, а также количеству сотрудников из всех Региональных центров, открытых в настоящее время.
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