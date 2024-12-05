В новосибирском заксобрании одобрили в первом чтении льготы для малого бизнеса

Льготы позволят бизнесу эффективно развивать свои проекты, нацеленные на решение социальных проблем.
Налоговые льготы для малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей одобрили в первом чтении на сессии законодательного собрания Новосибирской области. Это продление действия нулевой налоговой ставки и введение пониженных налоговых ставок для отдельных категорий.
Так, в первом чтении был одобрен проект регионального закона «О внесении изменений в отдельные законы Новосибирской области в сфере налогообложения».
Цель проекта – продление действия нулевой налоговой ставки для впервые зарегистрированных налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную или упрощённую систему налогообложения на территории нашего региона с 31 декабря 2024 года до 31 декабря 2026 года.
В начале августа этого года в Налоговый кодекс РФ были внесены изменения, предоставляющие субъектам РФ право установления налоговой ставки по УСН и ПСН в размере 0% для впервые зарегистрированных налогоплательщиков – ИП до 31 декабря 2026 года.
Как отметил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства области Денис Рягузов, оценка эффективности налоговых расходов в рамках реализации мероприятий региональной госпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» показала, что применение нулевой налоговой ставки стало эффективной мерой поддержки субъектов МСП и может быть продлено в период действия льгот, установленных Налоговым кодексом РФ, то есть до 31 декабря 2026 года.
Этим инструментом могут воспользоваться впервые зарегистрированные ИП, работающие в производственной, социальной, научной, бытовой сферах деятельности и в сфере услуг по предоставлению мест для временного проживания. Налоговые каникулы действуют первые два года с момента регистрации.
За предыдущие три года (с 2021 по 2023) данными налоговыми льготами воспользовались почти три тысячи ИП, общий объём налоговых льгот составил 475,9 млн рублей.
Также в первом чтении был одобрен проект регионального закона «О внесении изменений в закон Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области».
Проект закона предлагает для субъектов малого или среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, установить ставку по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения: в размере 1%, если объектом налогообложения выбраны доходы; в размере 5%, если объектом налогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину расходов.
Как отметил губернатор Андрей Травников, региональные власти ожидают позитивных изменений от принятия данных решений: «В Новосибирской области сложилось хорошее партнёрство и с некоммерческими социальными организациями, и с предпринимателями, которые реализуют социальные проекты.
Льготный режим налогообложения позволит бизнесу не только получать прибыль от своей социальной деятельности, но и приносить пользу обществу, эффективно развивать свои проекты, нацеленные на решение социальных проблем в регионе, улучшать жизнь социально уязвимых категорий граждан.
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