В новосибирском заксобрании одобрили в первом чтении льготы для малого бизнеса

Налоговые льготы для малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей одобрили в первом чтении на сессии законодательного собрания Новосибирской области. Это продление действия нулевой налоговой ставки и введение пониженных налоговых ставок для отдельных категорий.

Так, в первом чтении был одобрен проект регионального закона «О внесении изменений в отдельные законы Новосибирской области в сфере налогообложения».

Цель проекта – продление действия нулевой налоговой ставки для впервые зарегистрированных налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную или упрощённую систему налогообложения на территории нашего региона с 31 декабря 2024 года до 31 декабря 2026 года.

В начале августа этого года в Налоговый кодекс РФ были внесены изменения, предоставляющие субъектам РФ право установления налоговой ставки по УСН и ПСН в размере 0% для впервые зарегистрированных налогоплательщиков – ИП до 31 декабря 2026 года.

Как отметил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства области Денис Рягузов, оценка эффективности налоговых расходов в рамках реализации мероприятий региональной госпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» показала, что применение нулевой налоговой ставки стало эффективной мерой поддержки субъектов МСП и может быть продлено в период действия льгот, установленных Налоговым кодексом РФ, то есть до 31 декабря 2026 года.