Большие фестивали, выставки и 80-летие Великой Победы: какие культурные проекты ждут новосибирцев в 2025 году?

О предстоящих событиях рассказала глава регионального минкульта Юлия Шуклина.
В 2025 году в Новосибирской области планируется ряд крупных всероссийских и международных проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства.
Жители и гости региона увидят шедевры русской классики как из крупных российских собраний, так и из фондов музеев Новосибирской области. В Новосибирском художественном музее будут представлены работы Репина, Айвазовского, Левитана из собрания Иркутского художественного музея. К Музейной ночи в Новосибирском краеведческом музее откроется выставка «Поэт и царь» из Музея-заповедника «Царское Село». Также на площадке Краеведческого музея запланировано проведение выставки «Донбасс – история и современность». Ключевым гастрольным мероприятием станет проведение Дней культуры Новосибирской области в Павлодарской области Республики Казахстан.
Отдельный блок культурных мероприятий будет посвящен празднованию 80-летия Великой Победы. «Конечно, лейтмотивом культурной повестки 2025 года станет празднование 80-летия Победы. Эта тема прозвучит на площадках всех учреждений культуры Новосибирской области. Жителей и гостей региона ждут выставочные проекты, концерты, театральные постановки и, что немаловажно, смежные культурные проекты, которые объединят различные творческие направления. Одним из таких мероприятий станет совместный музыкальный проект «Февральский дневник» Театра «Красный факел» и Новосибирской филармонии, который будет представлен в Санкт-Петербурге уже в январе», – отметила Юлия Шуклина.
В регионе пройдут уже хорошо известные многим фестивали. На площадках Новосибирской филармонии весной пройдет XII Транссибирский фестиваль, а осенью фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» объединит молодых артистов и всемирно известных звезд. Также в конце года «Сибирь-Концерт» представит II Всероссийский фестиваль традиционного вокально-хореографического искусства «Место притяжения – Сибирь».
«Масштабные качественные изменения нас ждут в сфере креативных индустрий. В 2024 году Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О развитии креативных индустрий в Российской Федерации» и обозначил это направление в числе приоритетных. Одна из ключевых задач на 2025 год станет создание Кинокомиссии в Новосибирской области и разработка порядка финансовой поддержки на производство фильмов на территории региона. Также в этом году регион примет такие престижные в сфере мероприятия, как форум «Новый вектор», фестиваль детского кино «Медвежонок». В р.п. Кольцово откроется третья школа креативных индустрий», – отметила Юлия Шуклина.
Фото: Антон Шутов, ТАСС
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