Большие фестивали, выставки и 80-летие Великой Победы: какие культурные проекты ждут новосибирцев в 2025 году?

В 2025 году в Новосибирской области планируется ряд крупных всероссийских и международных проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства.

Жители и гости региона увидят шедевры русской классики как из крупных российских собраний, так и из фондов музеев Новосибирской области. В Новосибирском художественном музее будут представлены работы Репина, Айвазовского, Левитана из собрания Иркутского художественного музея. К Музейной ночи в Новосибирском краеведческом музее откроется выставка «Поэт и царь» из Музея-заповедника «Царское Село». Также на площадке Краеведческого музея запланировано проведение выставки «Донбасс – история и современность». Ключевым гастрольным мероприятием станет проведение Дней культуры Новосибирской области в Павлодарской области Республики Казахстан.

Отдельный блок культурных мероприятий будет посвящен празднованию 80-летия Великой Победы. «Конечно, лейтмотивом культурной повестки 2025 года станет празднование 80-летия Победы. Эта тема прозвучит на площадках всех учреждений культуры Новосибирской области. Жителей и гостей региона ждут выставочные проекты, концерты, театральные постановки и, что немаловажно, смежные культурные проекты, которые объединят различные творческие направления. Одним из таких мероприятий станет совместный музыкальный проект «Февральский дневник» Театра «Красный факел» и Новосибирской филармонии, который будет представлен в Санкт-Петербурге уже в январе», – отметила Юлия Шуклина.