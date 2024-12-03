Классика зовет на перемену: в новосибирских школах вместо звонков будут звучать фрагменты из балетов Чайковского

В городских школах вместо традиционных звонков теперь звучат фрагменты популярных мелодий и классических произведений – такой проект инициировало Министерство просвещения России. Проект призван приобщить ребят к музыкальной культуре через знакомство с шедеврами выдающихся российских композиторов.



В ноябре вместо звонков звучали отрывки из известных песен Александры Пахмутовой в честь 95-летия композитора. По итогам онлайн-голосования из четырехсот произведений выбрали четыре песни: «Орлята учатся летать», «Хорошие девчата», «Надежда» и «Трус не играет в хоккей».



В декабре школьные звонки заменят музыкальные фрагменты из балетов Петра Чайковского, которые помогут создать в школах предновогоднее настроение.