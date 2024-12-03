День ИТ-карьеры Cookie Fest в Новосибирской области собрал рекордную аудиторию

В рамках феста организована зона нетворкинга, где можно посетить лекции, мастер-классы и выступления спикеров ИТ-отрасли.
2 декабря состоялось торжественное открытие Дня ИТ-карьеры, который прошел в пятый раз при поддержке правительства Новосибирской области. В мероприятии принял участие первый замгубернатора Юрий Петухов, он ознакомился с выставочной экспозицией и приветствовал участников от имени губернатора Андрея Травникова.
«Это уже крупный региональный кадровый ИТ-форум, который проводится при поддержке правительства региона в рамках отраслевой программы по развитию кадрового потенциала ИТ-отрасли. За время проведения участниками стали более 4000 человек, 110 ИТ-компаний-работодателей, несколько сотен человек получили предложение работы или стажировки. Сфера информационных технологий динамично развивается благодаря хорошей кадровой школе, большому количеству специалистов, которых выпускают наши колледжи, университеты. правительством Новосибирской области разработан и запущен целый комплекс мероприятий по поддержке подготовки кадров, увеличению контрольных цифр приема на бюджетную подготовку, поддержке талантливых преподавателей информационных технологий, информатики в школах и колледжах. Потребность в квалифицированных ИТ-кадрах будет только расти. Именно от вас в ближайшем будущем будет зависеть технологический успех нашей страны. Вы будете задавать тренды цифрового мира, создавать решения, которые прочно закрепятся в нашей жизни», – подчеркнул Юрий Петухов.
Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь отметил, что вклад в валовой региональный продукт сферы информации и связи составляет 4,1%, что сопоставимо с ВРП сферы строительства и добычи полезных ископаемых. В регионе действует более трех тысяч ИТ компаний, в которых задействовано порядка 30 тысяч сотрудников. Среднемесячная заработная плата в отрасли за девять месяцев этого года выросла более чем на 17% и составила почти 134,5 тысяч рублей. Потребность в ИТ-кадрах – около двух тысяч человек. В выставке стендов работодателей Дня карьеры принимают участие более 30 российских и региональных компаний, цифровых экосистем, а также силовые ведомства, организатор – минцифра Новосибирской области.
На площадке фестиваля работает VR-зона, с помощью гарнитуры виртуальной реальности участники могут погрузиться в атмосферу космоса, посетить метавселенную с виртуальными стендами работодателей. Организована зона нетворкинга, где напрямую можно пообщаться с коллегами и работодателями, посетить лекции, мастер-классы, выступления спикеров ИТ-отрасли. В рамках деловой программы прошла стратегическая сессия с представителями власти, образования, науки, работодателями по подготовке ИТ-кадров, состоялась сценарная лаборатория по формированию бренда Новосибири как ИТ-столицы России. Фестиваль вакансий соответствует задачам нового национального проекта «Экономика данных».
В течение дня проходит финал городских соревнований для школьников и студентов по кибербезопасности Siberian Security League. В партнерстве с Передовой инженерной школой НГУ и бизнес-клубом «Крона» с 29 ноября по 2 декабря прошел ИТ-хакатон, итоги которого подведут на Cookie fest. Участниками Дня карьеры стали более двух тысяч человек – рекордное количество за все время проведения: студенты ИТ-специальностей вузов и колледжей, выпускники, молодые специалисты, представители и руководители ИТ-компаний, эксперты цифровой отрасли.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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