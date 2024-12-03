День ИТ-карьеры Cookie Fest в Новосибирской области собрал рекордную аудиторию

2 декабря состоялось торжественное открытие Дня ИТ-карьеры, который прошел в пятый раз при поддержке правительства Новосибирской области. В мероприятии принял участие первый замгубернатора Юрий Петухов, он ознакомился с выставочной экспозицией и приветствовал участников от имени губернатора Андрея Травникова.

«Это уже крупный региональный кадровый ИТ-форум, который проводится при поддержке правительства региона в рамках отраслевой программы по развитию кадрового потенциала ИТ-отрасли. За время проведения участниками стали более 4000 человек, 110 ИТ-компаний-работодателей, несколько сотен человек получили предложение работы или стажировки. Сфера информационных технологий динамично развивается благодаря хорошей кадровой школе, большому количеству специалистов, которых выпускают наши колледжи, университеты. правительством Новосибирской области разработан и запущен целый комплекс мероприятий по поддержке подготовки кадров, увеличению контрольных цифр приема на бюджетную подготовку, поддержке талантливых преподавателей информационных технологий, информатики в школах и колледжах. Потребность в квалифицированных ИТ-кадрах будет только расти. Именно от вас в ближайшем будущем будет зависеть технологический успех нашей страны. Вы будете задавать тренды цифрового мира, создавать решения, которые прочно закрепятся в нашей жизни», – подчеркнул Юрий Петухов.