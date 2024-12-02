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«Катюша и Дракон» будут принимать макулатуру у новосибирцев. Кто они такие?

За каждый килограмм картона горожане смогут получать вознаграждение.

pxhere.com

С 5 декабря в микрорайоне «Европейский берег» начнет работать «умный» автомат для приёма и прессования макулатуры. Устройство не имеет аналогов в мире!

Интеллектуальный аппарат с названием «Катюша и Дракон» будет расположен на верхней парковке ТЦ «Евроберег». Новый «гаджет» поможет новосибирцам избавиться от ненужной бумаги: книг, журналов, газет, коробок и прочего бумажного вторсырье. За каждый килограмм картона можно заработать поощрение, в том числе в виде денег на банковскую карту.

Весь технологический процесс займёт не больше двух минут – от приёма макулатуры до формирования кубов для транспортировки. В дальнейшем спрессованный картон отправят на фабрику.

В комитете охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска поддерживают такую инициативу и считают, что это новшество позволит сортировать больше отходов.

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