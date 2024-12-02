В новосибирском Толмачево откроют новую школу площадью почти тринадцать тысяч «квадратов»

В Новосибирской области, в Толмачево, введена в эксплуатацию школа, рассчитанная на 550 воспитанников. Получать образование в современных комфортных условиях будут не только жители самого села, но и расположенного неподалеку микрорайона «Пригородный простор».

По словам министра строительства Новосибирской области Дмитрия Богомолова, сегодня на территории Новосибирского района одновременно строится сразу три школы: в селах Толмачево и Марусино, а также в поселке Элитный.

«На данный момент разрешение на ввод получено для школы в Толмачево, до конца года будут сданы и два других образовательных учреждения – в селе Марусино и поселке Элитный. Таким образом, будет создано более 1,5 тысяч новых мест для школьников», – рассказал Дмитрий Богомолов.

Школа в селе Толмачево построена по нацпроекту «Образование» федерального проекта «Современная школа». Новое здание полностью соответствует данному понятию. Школа оснащена самым передовым оборудованием для организации полноценного образовательного процесса. По проекту в здании площадью почти 13 тысяч квадратных метров обустроены вместительный спортивный зал с тренерской, раздевалками и снарядной, учебные кабинеты, кабинеты творчества и универсальная студия.

Дмитрий Богомолов подчеркнул, что всего до конца года в регионе будут введены в эксплуатацию 6 объектов образования: 5 школ на 3450 мест и детского сада на 120 мест.