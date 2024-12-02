В Новосибирске завершили реконструкцию музея «Дом Кондратюка»

Реконструировать здание начали в прошлом году — фактически его выстроили заново.
В Новосибирске завершилась двухлетняя реконструкция здания музея основоположника российской космонавтики – Юрия Васильевича Кондратюка – в рамках национального проекта «Культура». Первый заместитель губернатора Юрий Петухов оценил сданный в эксплуатацию объект и выразил благодарность за качественную и выполненную в срок работу.
«На сегодняшний день это единственное отдельно стоящее и сохранившееся здание в России, связанное с судьбой Юрия Кондратюка. Работа с памятником истории регионального значения всегда требует особого внимания и контроля. Подрядчиком удалось максимально бережно сохранить исторический вид здания, при этом создать современные и удобные для нужд музея пространства. Это достойный результат по реконструкции исторического здания в рамках национального проекта», – отметил Юрий Федорович.
Реконструкцию музея также оценил заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.
За период с начала реконструкции в 2023 здание было фактически построено с нуля. Были выполнены работы по устройству фундамента, возведению здания и устройству кровли, прокладке инженерных сетей, комплекс пусконаладочных работ, внутренние отделочные работы. На данный момент Инспекцией государственного строительного надзора Новосибирской области выдано заключение о соответствии построенного объекта проектно-сметной документации. 20 ноября выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Строители сохранили исторический облик здания 1924-го года, совместив это с обеспечением соблюдения в помещениях всех необходимых современных требований и с учётом потребностей музея. Например, теперь в здании есть подвал, где разместятся архив, технические помещения, будет место для хранения музейных предметов и оборудования. В результате полезная площадь выросла до 1297 кв.м. Вместо деревянных перекрытий и шлакоблоков, срок службы которых не превышает 100 лет, теперь стены из кирпича, бетонные перекрытия. Фасад по вечерам теперь будет выделяться — на нём смонтировали архитектурную подсветку.
В новом здании смогут разместиться новые экспозиции, выставочные пространства, удобные помещения для сотрудников и посетителей, а также фондохранилища. Три зала посвятят жизни и проектам Юрия Васильевича Кондратюка. Подготовят и экспозицию о новосибирцах, которые внесли вклад в историю изучения, освоения космоса. Второй этаж будет отдан под временные выставки. В музее уже занял своё место первый экспонат – спускаемый аппарат «Зенит-2» класса «Восток». Посадочный модуль 1961 года выпуска аналогичен тому, в котором летали летчики-космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов. Экспонат разместили в зале первого этажа до того, как установили перекрытия, из-за его внушительных размеров.
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