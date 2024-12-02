В Новосибирске завершили реконструкцию музея «Дом Кондратюка»

В Новосибирске завершилась двухлетняя реконструкция здания музея основоположника российской космонавтики – Юрия Васильевича Кондратюка – в рамках национального проекта «Культура». Первый заместитель губернатора Юрий Петухов оценил сданный в эксплуатацию объект и выразил благодарность за качественную и выполненную в срок работу.

«На сегодняшний день это единственное отдельно стоящее и сохранившееся здание в России, связанное с судьбой Юрия Кондратюка. Работа с памятником истории регионального значения всегда требует особого внимания и контроля. Подрядчиком удалось максимально бережно сохранить исторический вид здания, при этом создать современные и удобные для нужд музея пространства. Это достойный результат по реконструкции исторического здания в рамках национального проекта», – отметил Юрий Федорович.

Реконструкцию музея также оценил заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.