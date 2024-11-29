На улице Саввы Кожевникова в Новосибирске благоустроят набережную

Идею о благоустройстве новой набережной поддержали 64 тысячи горожан.
«В этом году 64 тысячи новосибирцев поддержали благоустройство набережной на улице Саввы Кожевникова в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — написал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.
Глава города рассказал о презентации проекта «Чемской берег»: по его словам, разработчики учли особенности рельефа и пожелания жителей близлежащих районов, чтобы создать комфортное пространство для отдыха.
Градоначальник отметил, что в планах — детские и спортивные площадки, смотровые зоны, площадки для выгула собак, озеленение и установка системы безопасности. Основные работы проведут в 2025 году.
«Чемской берег» станет еще одним шагом к реализации концепции «город без окраин», резюмировал господин Кудрявцев.
Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева
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