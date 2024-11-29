На улице Саввы Кожевникова в Новосибирске благоустроят набережную

Градоначальник отметил, что в планах — детские и спортивные площадки, смотровые зоны, площадки для выгула собак, озеленение и установка системы безопасности. Основные работы проведут в 2025 году.

«Чемской берег» станет еще одним шагом к реализации концепции «город без окраин», резюмировал господин Кудрявцев.

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева