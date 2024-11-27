В Новосибирске установили две первые городские елки

Новогодние деревья появились на набережной и рядом с концертным комплексом имени Маяковского, всего установят восемь елок.
Бригада «Городского центра наружной рекламы» проводит работы по монтажу новогодних елок в различных районах Новосибирска, сообщили в мэрии города.
Уже установлены два новогодних символа — елки на набережной и напротив концертного комплекса им. В. Маяковского. Работы по их установке проводились четыре рабочих дня. Засияют они в начале декабря, даря праздничное настроение жителям города. Сейчас главное новогоднее дерево начинают монтировать в Первомайском районе.
Всего «Городской центр наружной рекламы» установит на территории сибирской столицы восемь новогодних елок.
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