В Новосибирске установили две первые городские елки

Бригада «Городского центра наружной рекламы» проводит работы по монтажу новогодних елок в различных районах Новосибирска, сообщили в мэрии города.



Уже установлены два новогодних символа — елки на набережной и напротив концертного комплекса им. В. Маяковского. Работы по их установке проводились четыре рабочих дня. Засияют они в начале декабря, даря праздничное настроение жителям города. Сейчас главное новогоднее дерево начинают монтировать в Первомайском районе.



Всего «Городской центр наружной рекламы» установит на территории сибирской столицы восемь новогодних елок.