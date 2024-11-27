Тепло и чистый воздух: как в Новосибирской области проходят проверки котельных?

В Новосибирской области инспекторы министерства природных ресурсов и экологии региона проверяют соблюдение обязательных требований природоохранного законодательства котельными – нормативы выбросов, складирование золошлаков, стоки, газоочистительное оборудование, документацию и все остальные результаты теплодеятельности. Подробнее об этом рассказали в рамках профилактического выезда в котельные в селе Верх-Ирмень.

«В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории этого риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля», – пояснила заместитель начальника управления контрольно-надзорной деятельностью министерства региона Светлана Гаранина.

Если по результатам проверки были выявлены нарушения обязательных требований, то контролируемому лицу выдается предостережение об устранении нарушений. «Ответственному лицу даются рекомендации, как исправить ситуацию. Мы не оставляем людей одних с проблемами, а пытаемся помочь, опираясь на большой опыт и закон. Советуем, какое оборудование необходимо модернизировать, что нужно поставить, чтобы эффективней улавливать в дымовых газах сажу и взвешенные вещества. Наша главная задача – сделать так, чтобы не было нарушений, юридические лица спокойно осуществляли свою деятельность, а люди жили в благоприятных условиях – дышали чистым воздухом», – отметила главный государственный инспектор регионального минприроды Ольга Куминова.