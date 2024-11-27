Тепло и чистый воздух: как в Новосибирской области проходят проверки котельных?

В 2024 году сотрудники регионального минприроды провели более ста профилактических визитов, чтобы проверить устранение нарушений котельными.
В Новосибирской области инспекторы министерства природных ресурсов и экологии региона проверяют соблюдение обязательных требований природоохранного законодательства котельными – нормативы выбросов, складирование золошлаков, стоки, газоочистительное оборудование, документацию и все остальные результаты теплодеятельности. Подробнее об этом рассказали в рамках профилактического выезда в котельные в селе Верх-Ирмень.
«В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории этого риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля», – пояснила заместитель начальника управления контрольно-надзорной деятельностью министерства региона Светлана Гаранина.
Если по результатам проверки были выявлены нарушения обязательных требований, то контролируемому лицу выдается предостережение об устранении нарушений. «Ответственному лицу даются рекомендации, как исправить ситуацию. Мы не оставляем людей одних с проблемами, а пытаемся помочь, опираясь на большой опыт и закон. Советуем, какое оборудование необходимо модернизировать, что нужно поставить, чтобы эффективней улавливать в дымовых газах сажу и взвешенные вещества. Наша главная задача – сделать так, чтобы не было нарушений, юридические лица спокойно осуществляли свою деятельность, а люди жили в благоприятных условиях – дышали чистым воздухом», – отметила главный государственный инспектор регионального минприроды Ольга Куминова.
В прошлом году инспекторы министерства выписали порядка 600 муниципальным котельным предостережения об установке очистного оборудования, способного улавливать сажу и взвешенные вещества. «Мы проверили практически все котельные в регионе, кроме тех, что относятся к федеральному надзору, во многих из них мы нашли нарушения. Затем на протяжении нескольких месяцев составляли приоритетную карту проблемных котельных, чтобы передать в работу региональному министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики и совместно рассмотреть варианты решения проблемы», – рассказала Светлана Гаранина.
В этом году сотрудники минприроды провели более 100 профилактических визитов, чтобы проверить устранение нарушений котельными. Работа с министерством ЖКХ и энергетики по выработке оптимального решения для устранения нарушений будет продолжена.
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