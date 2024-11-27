Отец семейства празднует ДР: белый медведь Кай из Новосибирского зоопарка имени Шило отмечает 17-летие

«Сегодня исполняется 17 лет всеобщему любимцу – белому медведю Каю. Он появился на свет в Ленинградском зоопарке, — рассказывает команда зоосада. — Ему еще не было и года, когда его привезли в Новосибирск. Сотрудники и постоянные посетители зоопарка помнят, каким он был озорным и игривым медвежонком – подростком, и как за несколько лет стал мощным красивым медведем. Кай с детства любит внимание зрителей и регулярно устраивает показательные выступления. Когда собирается много людей, когда звучат аплодисменты и восторженные возгласы, огромный белый медведь, которого никто никогда не дрессировал, начинает показывать, какой он отличный ныряльщик и пловец. Он катается на больших мячах, демонстрирует различные трюки с канистрами».