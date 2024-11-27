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Отец семейства празднует ДР: белый медведь Кай из Новосибирского зоопарка имени Шило отмечает 17-летие

27 ноября родился муж прекрасной Герды и папа четверых медвежат (первая двойня — Норди и Шайна, вторая — Белка и Стрелка).

«Сегодня исполняется 17 лет всеобщему любимцу – белому медведю Каю. Он появился на свет в Ленинградском зоопарке, — рассказывает команда зоосада. — Ему еще не было и года, когда его привезли в Новосибирск. Сотрудники и постоянные посетители зоопарка помнят, каким он был озорным и игривым медвежонком – подростком, и как за несколько лет стал мощным красивым медведем. Кай с детства любит внимание зрителей и регулярно устраивает показательные выступления. Когда собирается много людей, когда звучат аплодисменты и восторженные возгласы, огромный белый медведь, которого никто никогда не дрессировал, начинает показывать, какой он отличный ныряльщик и пловец. Он катается на больших мячах, демонстрирует различные трюки с канистрами».

В зоопарке поделились, что, несмотря на свой солидный возраст, Кай вполне может устроить какую-нибудь игру, например, покататься с горки. А еще Кай почти всегда спит на улице, даже в самые лютые морозы.

«Полярные медведи ведут одиночный образ жизни. И Кай вполне комфортно чувствует себя, когда живет один. Но при этом он всегда очень рад встречам с Гердой после долгой разлуки. Они стали настоящей парой», — считают в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило.

В свой день рождения Кай получает угощения, подарки и тысячи добрые пожелания со всего мира.

Фото: Владимир Габов

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