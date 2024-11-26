Новосибирский Музей на набережной приглашает на выставку «Письма нового счастья»

Ее посетителей ждут около сотни редких советских новогодних открыток второй половины XX века — некоторые из них можно будет не только рассмотреть, но и послушать.
27 ноября в 16.00 в Музее на набережной состоится открытие выставки «Письма нового счастья» и обновленной экспозиции «Ново-Николаевск. Дела и люди», сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru.
Выставка приурочена к встрече наступающего 2025 года. Ее посетителей ждут около сотни лучших и редких советских новогодних открыток второй половины XX века, некоторые из которых можно будет не только внимательно рассмотреть, но даже послушать. Сотрудники Музея на набережной подготовили для экспозиции несколько «звуковых открыток», озвучив самые трогательные, забавные и странные новогодние поздравления новосибирцев и жителей других городов Советского Союза.
Помимо новогодних почтовых карточек, гостей на выставке ждут ёлочные украшения из фондов Музея Новосибирска и большая компания ватных Дедов Морозов, Снегурочек и снеговиков из коллекции Елены Баскаковой.
Также в среду, 27 ноября, откроется обновлённая и украшенная к Рождеству и Новому году выставка «Ново-Николаевск. Дела и люди». Экспозицию, посвящённую ранней истории нашего города, дополнили дореволюционные поздравительные открытки, ватные ёлочные игрушки и главный символ Нового года и Рождества – ёлка, наряженная в традициях начала ХХ века.
В день открытия вход на выставку свободный.
Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru
0+
Комментарии (0)