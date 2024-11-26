Новосибирский Музей на набережной приглашает на выставку «Письма нового счастья»

27 ноября в 16.00 в Музее на набережной состоится открытие выставки «Письма нового счастья» и обновленной экспозиции «Ново-Николаевск. Дела и люди», сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru.



Выставка приурочена к встрече наступающего 2025 года. Ее посетителей ждут около сотни лучших и редких советских новогодних открыток второй половины XX века, некоторые из которых можно будет не только внимательно рассмотреть, но даже послушать. Сотрудники Музея на набережной подготовили для экспозиции несколько «звуковых открыток», озвучив самые трогательные, забавные и странные новогодние поздравления новосибирцев и жителей других городов Советского Союза.