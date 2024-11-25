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В Новосибирской области восстановили крыши у 150 многоквартирных домов

Это составляет 91% от годового плана, запланированного на 2024-й.

nso.ru

В рамках региональной программы капитального ремонта в 2024 году восстановлены крыши в 150 многоквартирных домах, в целом капремонт ведется в 364 домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.

Сегодня специалисты министерства ЖКХ и энергетики региона совместно с представителями Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области проконтролировали выполнение капитального ремонта крыши дома в Новосибирске по адресу Проспект Дзержинского, 10. Контрольные выезды на объекты проводятся регулярно, это позволяет повысить качество работ и предотвратить возможные нарушения со стороны подрядных организаций.

nso.ru

«В 2024 году по программе капремонта выполняется 654 видов работ в 364 многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. В этом году продолжили восстанавливать крыши домов, уже выполнены работы в 150 многоквартирных домах, что составляет 91% от годового плана», – сообщил заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Ольховиков. 
 
В доме, где проводилась проверка, согласно проектной документации запланированы следующее работы: полная замена деревянных конструкций крыши с устройством слуховых окон и огне-биозащитой деревянных конструкций, ремонт вентиляционных шахт, замена фановых труб, утепление чердачного перекрытия минеральной ватой, полная замена кровельного покрытия и замена водосточной системы. Сейчас ведутся работы: наполовину выполнен демонтаж стропильной конструкции крыши и частично смонтирована новая стропильная система, уложен профлист на 40% площади покрытия крыши. 

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