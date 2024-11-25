В Новосибирской области восстановили крыши у 150 многоквартирных домов

В рамках региональной программы капитального ремонта в 2024 году восстановлены крыши в 150 многоквартирных домах, в целом капремонт ведется в 364 домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.

Сегодня специалисты министерства ЖКХ и энергетики региона совместно с представителями Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области проконтролировали выполнение капитального ремонта крыши дома в Новосибирске по адресу Проспект Дзержинского, 10. Контрольные выезды на объекты проводятся регулярно, это позволяет повысить качество работ и предотвратить возможные нарушения со стороны подрядных организаций.