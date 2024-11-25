«Сибстекло» одержало победу на международном конкурсе «Лидер стекольной отрасли»

В число победителей одноименного международного конкурса ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) вошло в номинациях «Лучшая компания по производству стеклянной тары» и «Лучшая компания по использованию вторичных ресурсов». Кроме того, генеральный директор предприятия Антон Мор стал лучшим управляющим компании по производству стеклянной тары. Награждение состоялось на ежегодном международном форуме «Стекло и современные технологии – XXI».

«Сибстекло» – один из лидирующих производителей стеклотары в стране, один из крупнейший утилизаторов стекольных отходов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, партнер национальных проектов России. В 2024 году на «Сибстекле» продолжили снижать вес стеклянной упаковки, увеличили применение вторсырья в производстве продукции, благодаря чему специалисты нашли возможность разогнать суточную мощность стекловаренной печи, введенной в эксплуатацию в 2021 году, до рекордных показателей – 480 тонн. Кроме того, «Сибстекло» взаимодействует с вузами, демонстрируя готовность стать R&D-лабораторией в интересах отечественных стеклотарных заводов, чтобы снизить зависимость от зарубежных поставок комплектующих и оснастки.

– Высокие оценки профессионального сообщества подтверждают, что «Сибстекло» движется в правильном направлении и нам стоит придерживаться выбранного курса, – комментирует Антон Мор. – Статус обязывает нас выстраивать сотрудничество с партнерами, учитывая перспективы развития экономики замкнутого цикла. Мы участвуем в создании будущего стекольной промышленности, в частности, разработке импортозамещающих материалов и апробации новых технологий. Кроме того, стеклотарные заводы должны стать крупнейшими потребителями отходов стекла. Надеемся, в рамках диалога с представителями органов власти удастся найти оптимальные решения и предложить общий подход к созданию эффективных алгоритмов вовлечения стеклобоя в хозяйственный оборот.

Организатором конкурса «Лидер стекольной отрасли», который проводят с целью привлечь внимание к инновациям и достижениям профессиональных участников рынка, осветить положительные и значимые результаты их деятельности, является Ассоциация «Национальный объединенный совет предприятий стекольной промышленности «Стеклосоюз».

Фото: Алексей Цилер