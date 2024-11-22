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Азбука Морзе, Тетрис и дисковые телефоны: новосибирцев приглашают посетить модернизированный Музей связи и техники

В интерактивных зонах гости музея смогут позвонить героям из советских фильмов, поиграть в ретроигры и воспользоваться пишущей машинкой.

mk.nso.ru

Новосибирский краеведческий музей открыл обновленную экспозицию Музея связи и техники, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. Музей познакомит с историей развития техники и отрасли связи в Сибирском регионе. Экспозиция музея представлена в двух залах: «Связь» и «Техника». Первый посвящен истории зарождения и развития в Сибири нескольких видов связи: почтовой, телеграфной и телефонной. Второй – техническим устройствам и приборам, которые помогали людям измерять вес, определять время, считать, писать, освещать дома, передавать звук и изображения.

mk.nso.ru
mk.nso.ru
mk.nso.ru

Экспозиция также включает интерактивные зоны, где гости смогут позвонить с помощью дискового телефона героям из советских фильмов, поиграть в тетрис, воспользоваться пишущей машинкой или составить сообщение с помощью азбуки Морзе. Юные посетители музея могут узнать больше о средствах связи и техники с помощью мультимедийной викторины.

Официальное сообщение пресс-службы сайта минкультуры Новосибирской области mk.nso.ru

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