Азбука Морзе, Тетрис и дисковые телефоны: новосибирцев приглашают посетить модернизированный Музей связи и техники

Новосибирский краеведческий музей открыл обновленную экспозицию Музея связи и техники, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. Музей познакомит с историей развития техники и отрасли связи в Сибирском регионе. Экспозиция музея представлена в двух залах: «Связь» и «Техника». Первый посвящен истории зарождения и развития в Сибири нескольких видов связи: почтовой, телеграфной и телефонной. Второй – техническим устройствам и приборам, которые помогали людям измерять вес, определять время, считать, писать, освещать дома, передавать звук и изображения.