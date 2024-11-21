В новосибирском заксобрании единогласно приняли проект закона об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027

Андрей Травников обозначил, какие направления станут приоритетными для регионального бюджета.
Проект закона о бюджете Новосибирской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов единогласно принят в первом чтении на сессии регионального законодательного собрания.
Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты регионального бюджета. «Сегодня главный вызов, с которым мы сталкиваемся – рост стоимости финансовых ресурсов из-за высокой ставки Центробанка РФ, дорогие кредиты для подрядчиков, дорогие средства для финансирования дефицита областного бюджета. Поэтому главные приоритеты – социальные обязательства: зарплаты и пособия с учётом индексации.
Второе – максимально полное участие области во всех федеральных программах и нацпроектах. Бюджет предусматривает необходимые средства в части прямого софинансирования, и других расходов для вхождения в федеральные программы.
Третий приоритет – качественное завершение всех начатых объектов строительства и ремонта. Очень много работ, в том числе новых, нам предстоит выполнить в рамках вновь запущенных по инициативе президента нацпроектов. Что касается новых региональных объектов, с учётом макроэкономических вызовов, наверное, мы оценим ситуацию и вернёмся к инициативам в середине следующего года, как это уже бывало в предыдущие несколько лет», — подчеркнул Губернатор.
Андрей Травников также обозначил особенность бюджета на 2025 год – впервые в истории Новосибирская область становится бездотационным субъектом РФ: «Дотаций из федерального бюджета на выравнивание мы не получим. Но, благодаря общим усилиям, объём федеральных средств, который поступит в наш бюджет, не снизится, потому что по другим федеральным программам и нацпроектам мы получим достаточные ресурсы.
Благодарю Андрея Ивановича Шимкива, депутатов законодательного собрания региона, наших депутатов в Государственной думе — работаем очень скоординировано, как единый механизм. Благодаря развитию экономики области самодостаточность нашего бюджета уже окончательно закреплена».
Первый заместитель председателя Государственной думы ФС РФ Александр Жуков в видеообращении отметил, что экономика нашей области уже несколько лет подряд растёт хорошими темпами и озвучил объём средств, который получит регион из федерального бюджета.
«Растут собственные доходы региона, реализуются крупные инвестиционные проекты, в том числе и с федеральной поддержкой. Например, из федерального бюджета выделяются более 5,5 млрд рублей на три года на продолжение строительства детского реабилитационного центра.
Почти 9,5 млрд на три года предусматривается на реконструкцию аэропортового комплекса «Толмачёво». На Чуйский тракт выделяется более 3 млрд рублей на три года.
Более 2,3 млрд рублей в следующие два года будут выделены на строительство кампуса мирового уровня НГУ. Еще один важнейший, не только для Новосибирска, но и для всей России объект — СКИФ. На его строительство заложено более 3,5 млрд рублей в 2025 году.
Кроме того, в федеральном бюджете на Новосибирскую область на 2025 год предусмотрено почти 30 миллиардов рублей межбюджетных трансфертов.
На развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог заложено почти 6 млрд рублей», — перечислил эти и другие направления Александр Жуков.
Председатель законодательного собрания региона Андрей Шимкив поблагодарил коллег по заксобранию и правительство области за совместную работу: «Я всегда говорю, что результату голосования «единогласно» предшествует огромная работа в комитетах, с правительством, с каждым министром. Александр Дмитриевич Жуков рассказал, что много федеральных денег будет: и на дороги, и на детский реабилитационный центр, и на СКИФ. Впервые семь с лишним миллиардов — на Новосибирск: 2,9 млрд на приобретение транспорта, 1,5 млрд — на метрополитен».
Фото: пресс-служба законодательного собрания Новосибирской области.
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