В новосибирском заксобрании единогласно приняли проект закона об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027

Проект закона о бюджете Новосибирской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов единогласно принят в первом чтении на сессии регионального законодательного собрания.

Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты регионального бюджета. «Сегодня главный вызов, с которым мы сталкиваемся – рост стоимости финансовых ресурсов из-за высокой ставки Центробанка РФ, дорогие кредиты для подрядчиков, дорогие средства для финансирования дефицита областного бюджета. Поэтому главные приоритеты – социальные обязательства: зарплаты и пособия с учётом индексации.

Второе – максимально полное участие области во всех федеральных программах и нацпроектах. Бюджет предусматривает необходимые средства в части прямого софинансирования, и других расходов для вхождения в федеральные программы.

Третий приоритет – качественное завершение всех начатых объектов строительства и ремонта. Очень много работ, в том числе новых, нам предстоит выполнить в рамках вновь запущенных по инициативе президента нацпроектов. Что касается новых региональных объектов, с учётом макроэкономических вызовов, наверное, мы оценим ситуацию и вернёмся к инициативам в середине следующего года, как это уже бывало в предыдущие несколько лет», — подчеркнул Губернатор.

Андрей Травников также обозначил особенность бюджета на 2025 год – впервые в истории Новосибирская область становится бездотационным субъектом РФ: «Дотаций из федерального бюджета на выравнивание мы не получим. Но, благодаря общим усилиям, объём федеральных средств, который поступит в наш бюджет, не снизится, потому что по другим федеральным программам и нацпроектам мы получим достаточные ресурсы.

Благодарю Андрея Ивановича Шимкива, депутатов законодательного собрания региона, наших депутатов в Государственной думе — работаем очень скоординировано, как единый механизм. Благодаря развитию экономики области самодостаточность нашего бюджета уже окончательно закреплена».