Плетем гамаки для животных: Новосибирский зоопарк имени Шило проведет волонтерскую акцию

23 ноября в Новосибирском зоопарке состоится волонтерская акция. Ее участником может стать каждый. Этот день будет посвящен важной экологической теме – рациональному потреблению, тому, как ненужные кому-то вещи получают в зоопарке вторую жизнь. Желающих приглашают к плетению гамаков для животных из использованных пожарных рукавов.



«Все посетители нашего зоопарка знают, что в каждом вольере есть приспособления, по которым животные могут лазать, и игрушки, с которыми они могут играть. Лишь небольшая часть всех этих элементов обогащения среды является специализированной покупной продукцией. Основной объем изготавливается руками сотрудников зоопарка. И в ход кроме древесины и канатов идут вещи и предметы, которые люди используют на работе и в быту: от мячей и детских игрушек до текстиля. Если вы давно собираетесь, но никак не могли провести ревизию вещей, или уже запланировали это непростое дело перед новогодними праздниками, то предлагаем вам сделать его частью нашего волонтерского дня. 23 ноября, в субботу, с 11 по 15 часов, кроме изготовления гамаков в зоопарке будет проходить прием вещей и игрушек для животных. Покупать ничего не надо. Мы с радостью примем в дар то, чем вы и ваши дети когда-то пользовались, а потом перестали», — сказано в телеграм-канале зоосада.



Вот список того, что зоологический парк готов принять у населения:

пледы, покрывала

полотенца, пеленки и другой текстиль

плетеные корзины

канистры и дорожные конусы

зооигрушки

спортивные мячи

Местом проведения волонтерского дня и акции «Добрый сбор ненужных вещей» станет павильон «Тропический мир». Время проведения – 23 ноября, с 11:00 до 15:00.

Фото: В. Габов