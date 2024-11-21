Новосибирцы сделали оригинальные украшения для городской экоелки

Главной темой экоелки стал Маленький принц и другие герои Сент-Экзюпери.
Елочные украшения, сделанные из пластика, стекла, фольги и другого вторсырья впервые стали отдельной номинацией на городском конкурсе «Вторая жизнь упаковки».
Новосибирцы прислали десятки впечатляющих работ на конкурс новогодних экоигрушек.
Главной темой городской экоелки стал Маленький принц и другие герои Сент-Экзюпери.
Игрушками, созданными участниками конкурса в возрасте от шести лет и старше, нарядили елку в доме культуры «Прогресс».
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