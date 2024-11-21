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Новосибирцы сделали оригинальные украшения для городской экоелки

Главной темой экоелки стал Маленький принц и другие герои Сент-Экзюпери.

мэрия Новосибирска

Елочные украшения, сделанные из пластика, стекла, фольги и другого вторсырья впервые стали отдельной номинацией на городском конкурсе «Вторая жизнь упаковки».

Новосибирцы прислали десятки впечатляющих работ на конкурс новогодних экоигрушек.

мэрия Новосибирска
мэрия Новосибирска

Главной темой городской экоелки стал Маленький принц и другие герои Сент-Экзюпери.

Игрушками, созданными участниками конкурса в возрасте от шести лет и старше, нарядили елку в доме культуры «Прогресс».

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