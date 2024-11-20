Готовим коньки! В новосибирских парках заработают десять катков

Дирекция городских парков сообщает, что скоро в парках Новосибирска откроется 10 катков, а также появятся лыжные трассы, горки, украшенные елки и многое другое.

Учреждения города сейчас активно работают над созданием новогоднего настроения, зимней сказки в парках и готовят для новосибирцев много интересного.

На территории парковых пространств подготовят деревянные горки с бесплатным посещением:

малые: в парках «Центральный», «Михайловская набережная», «имени С. М. Кирова», «Березовая роща», «Сосновый бор», «Бугринская роща», «Затулинский», «У моря Обского», «Первомайский», «Заельцовский»;

большие: в парках «Центральный», «имени С. М. Кирова», «Березовая роща», «Затулинский», «У моря Обского», «Заельцовский»;

двухскатная горка в парке «Арена».