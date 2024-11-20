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Готовим коньки! В новосибирских парках заработают десять катков

В дирекции городских парков сообщили, как идет процесс преображения Новосибирска к зимним праздникам.

Дирекция городских парков сообщает, что скоро в парках Новосибирска откроется 10 катков, а также появятся лыжные трассы, горки, украшенные елки и многое другое.

Учреждения города сейчас активно работают над созданием новогоднего настроения, зимней сказки в парках и готовят для новосибирцев много интересного.

На территории парковых пространств подготовят деревянные горки с бесплатным посещением:

малые: в парках «Центральный», «Михайловская набережная», «имени С. М. Кирова», «Березовая роща», «Сосновый бор», «Бугринская роща», «Затулинский», «У моря Обского», «Первомайский», «Заельцовский»;
большие: в парках «Центральный», «имени С. М. Кирова», «Березовая роща», «Затулинский», «У моря Обского», «Заельцовский»;

двухскатная горка в парке «Арена».

Будут работать ледовые катки:
- с платным посещением в парках: «Михайловская набережная», «Арена», «Березовая роща», «Затулинский», «Сосновый бор», «Заельцовский», «У моря Обского»;
- с бесплатным посещением в парках: «Бугринская роща», «имени С. М. Кирова», «Центральный».

Лыжные трассы с прокатом лыж подготовят в парках «Сосновый бор», «Березовая роща» и на территории между парками «Бугринская роща» и «Арена».

В парке «Березовая роща» предусмотрена установка двух зимних аттракционов: «Тюбинг кросс» и «Гигантские снеговички».

Информацию об открытии и режиме работы зимних активностей на парковых территориях можно уточнить на сайте учреждения.

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