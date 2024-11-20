В Новосибирске открылась мультимедийная выставка «Археология. Сибирские древности»

Выставка организована таким образом, чтобы гости могли представить, что происходило в этот момент в других частях нашей планеты благодаря рубрике «Мировые параллели». На каком этапе развития находилась Сибирь, когда создавалась Пирамида Хеопса и строились Лондонский Тауэр или Софийский собор в Новгороде? Как на территории Новосибирской области оказался меч Каролингов? Какие государства существовали в Сибири? Кто из русских отважно продвигался на восток и ставил остроги? Когда Сибирь стала одним из промышленных центров России? Ответы на эти и многие другие вопросы даёт выставка «Археология. Сибирские древности».