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В Новосибирске открылась мультимедийная выставка «Археология. Сибирские древности»

Экспозиция погружает посетителей в мир археологических культур и исторических эпох Сибири.

mk.nso.ru

В историческом парке «Россия – Моя история» заработала экспозиция в мультимедийном формате «Археология. Сибирские древности», сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru На выставке можно узнать о многочисленных памятниках археологии, начиная с каменного века, животном и растительном мире того времени, быте древних жителей Сибири. Они оставили уникальные палеолитические стоянки, ремесленные центры, утончённые украшения и оружие, предметы религиозного культа и искусства, которые продолжают находить и исследовать археологи.

mk.nso.ru
mk.nso.ru
mk.nso.ru

Выставка организована таким образом, чтобы гости могли представить, что происходило в этот момент в других частях нашей планеты благодаря рубрике «Мировые параллели». На каком этапе развития находилась Сибирь, когда создавалась Пирамида Хеопса и строились Лондонский Тауэр или Софийский собор в Новгороде? Как на территории Новосибирской области оказался меч Каролингов? Какие государства существовали в Сибири? Кто из русских отважно продвигался на восток и ставил остроги? Когда Сибирь стала одним из промышленных центров России? Ответы на эти и многие другие вопросы даёт выставка «Археология. Сибирские древности».

mk.nso.ru
mk.nso.ru
mk.nso.ru

Отдельные разделы посвящены археологическим экспедициям в Сибирь, подробным описаниям уникальных находок на территории Новосибирской области, сибирской археологической школе. Выставка содержит биографии наших современников – выдающихся сибирских археологов, которые продолжают исследовать и открывать новые страницы нашей истории.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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