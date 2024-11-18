Состояние новосибирских карьеров начали проверять с помощью беспилотников

В этом году министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области начало проводить анализ состояния и законности карьеров при помощи дронов. Геодезическое исследование с помощью беспилотных летательных аппаратов поможет сократить время на сбор и обработку информации, исключить ошибки, связанные с человеческим фактором, ускорит исправление нарушений и поиск ответственных лиц.

В 2022 году министерству природных ресурсов и экологии были переданы полномочия по осуществлению контроля за недропользователями, после чего специалистами проводились постоянные выездные обследования карьеров, где добываются общераспространенные полезные ископаемые. За это время было выявлено более 20 незаконных карьеров, а общая сумма ущерба – свыше 250 млн рублей.

«Мы не собирались на этом останавливаться и воспользовались возможностями министерства цифрового развития и связи региона, а именно применять для анализа беспилотники, снимки из космоса и искусственный интеллект. С этого года при помощи беспилотников мы начали выявлять незаконные карьеры и проверять работы по их консервации. По результатам ожидается сокращение временных и финансовых затрат на анализ объектов недропользования. Уже сейчас, после трехдневного применения беспилотников в Колыванском и Маслянинском районах, мы можем сказать, что в ближайшее время количество незаконных карьеров сократится в десятки раз», – пояснил начальник отдела государственного экологического надзора минприроды региона Руслан Гуляев.

Применение беспилотных летательных аппаратов проходит в рамках реализации мероприятия «Разработка сценариев применения БАС и услуг, оказываемых с их использованием по отраслям с учетом специфики Новосибирской области» региональной программы «Развитие беспилотных авиационных систем в Новосибирской области до 2030 года», ответственными исполнителями которого являются региональные минцифра и минприроды. Также внедрение таких систем соответствует задачам нового нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Основные направления совместной деятельности включают в себя мониторинг рубок лесных насаждений, объектов недропользования и мест несанкционированного складирования твердых бытовых отходов.

«Совместно с минприроды Новосибирской области мы активно проводим апробацию внедрения современных технологий и цифровых инструментов в области рационального использования природных ресурсов региона. Основные инструменты – это использование беспилотных летательных аппаратов и космоснимков, обработанные с помощью ИИ на базе сервиса «Цифровая Земля» Роскосмоса. За этот год мы уже смогли выявить 30 вырубок, из которых 11 оказались несанкционированными, а также более 40 карьеров, по которым сейчас осуществляем мониторинг при помощи беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники помогают и в контроле за их ликвидацией. Полученные данные с беспилотников позволяют рассчитать объемы полигона и ресурсы для вывоза мусора», – рассказал руководитель подведомственного минцифре Центра цифровой трансформации Новосибирской области Александр Николаенко.