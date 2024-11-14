Мэр Новосибирска — о подготовке города к Новому году

«Готовимся к зимним праздникам», — написал в своем телеграмм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. — 1 декабря откроются новогодние пространства на улице Ленина, в Театральном и Первомайском скверах, в городских парках, на Михайловской набережной. Нарядное оформление дополнят арт-объекты и фотозоны от новосибирских компаний».



Глава города отметил, что для активного отдыха в парках будут работать 10 катков, 18 бесплатных горок и 6 лыжных трасс. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах. Открытие ёлок состоится 21 и 22 декабря.



4 января в парке «Арена» стартует Сибирский конкурс снежной скульптуры. Здесь же отпразднуем день рождения зимнего символа Новосибирска – Снежной бабы. В этом году впервые будет работать резиденция сказочного персонажа, где гости окунутся в атмосферу волшебства с живой музыкой, мастер-классами и развлекательной программой.