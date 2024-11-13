На международном архитектурном фестивале «Зодчество» Новосибирская область показала, как будет развивать территорию устья Ини

«Параллельно территория будет обеспечена социальными учреждениями, проект предполагает строительство 5 детских садов, 4 школ, двух новых мостов и дорожной инфраструктуры. Кроме того, предполагается провести целый комплекс мер по берегоукреплению, благоустройству общественных зон и набережной. Правительством Новосибирской области будут приняты все меры, чтобы обеспечить данную территорию необходимыми коммуникациями: водоснабжением, водоотведением, электроэнергией и теплом. Это хороший пример эффективного применения механизма комплексного развития территорий», – рассказал Роман Теленчинов.



По словам директора АО «Агентство развития жилищного строительства» Ашота Рафаеляна, сегодня идет подготовка мастер-плана развития территории «Устье реки Иня», основные параметры которого сегодня представлены на макете.



В рамках фестиваля «Зодчество» проект КРТ территории «Устье реки Иня» представлен в смотре-конкурсе «Регионы России» с размещением экспозиции в номинации «Развитие территорий и градостроительные решения».