На международном архитектурном фестивале «Зодчество» Новосибирская область показала, как будет развивать территорию устья Ини

В ближайшие десять лет на участке площадью 166 гектаров планируется построить 1,2 млн квадратных метров жилья.
Комплексное развитие территории «Устье реки Иня» в Новосибирске – крупнейший проект КРТ, реализуемый Правительством Новосибирской области, – представлен на XXXII Международном архитектурном фестивале «Зодчество». Наработки нашего региона оценил министр строительства России Ирек Файзуллин.
Об особенностях реализации проекта на фестивале рассказали заместитель Губернатора Новосибирской области Роман Теленчинов, заместитель министра строительства – главный архитектор нашего региона Иван Фаткин и директор АО «АРЖС», выступающего оператором реализации проекта, Ашот Рафаелян. Для демонстрации предстоящего развития территории «Устье реки Иня» подготовлен полномасштабный макет.
Заместитель губернатора Новосибирской области Роман Теленчинов отметил, что проект КРТ территории по Бердскому шоссе в Новосибирске – один из самых масштабных проектов, которые сегодня реализуются в нашем регионе. В ближайшие 10 лет на участке площадью 166 га планируется построить 1,2 млн квадратных метров жилья.
«Параллельно территория будет обеспечена социальными учреждениями, проект предполагает строительство 5 детских садов, 4 школ, двух новых мостов и дорожной инфраструктуры. Кроме того, предполагается провести целый комплекс мер по берегоукреплению, благоустройству общественных зон и набережной. Правительством Новосибирской области будут приняты все меры, чтобы обеспечить данную территорию необходимыми коммуникациями: водоснабжением, водоотведением, электроэнергией и теплом. Это хороший пример эффективного применения механизма комплексного развития территорий», – рассказал Роман Теленчинов.
По словам директора АО «Агентство развития жилищного строительства» Ашота Рафаеляна, сегодня идет подготовка мастер-плана развития территории «Устье реки Иня», основные параметры которого сегодня представлены на макете.
В рамках фестиваля «Зодчество» проект КРТ территории «Устье реки Иня» представлен в смотре-конкурсе «Регионы России» с размещением экспозиции в номинации «Развитие территорий и градостроительные решения».
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