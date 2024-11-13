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В Новосибирской области ужесточили требования к безопасности использования газа в квартирах и частных домах

О заключении договора на техоблуживание газового оборудования рассказал замминистра ЖКХ и энергетики региона Евгений Ольховиков. 

pxhere.com

Изменения в федеральном законодательстве наделили исключительным правом на обслуживание газового оборудования в жилых помещениях газораспределительные организации. Уже 144 тысячи абонентов в Новосибирской области заключили обязательные договора на техническое обслуживание газового оборудования с газораспределительной организацией, дополнительно ведется работа по заключению договоров с 24 тысячами абонентов.

«Наличие договора на техническое обслуживание газового оборудования с газораспределительной организацией является обязательным условием поставки газа. Всего в Новосибирской области 168 тысяч абонентов. Большая часть из них – 144 заключили договора на техоблуживание газового оборудования, однако 24 тысячи – еще не заключили. Всех, кто еще не заключил договор, просим в срочном порядке это сделать. Это очень важно для вашей безопасности», – сообщил заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Ольховиков. 

Cпециалисты министерства ЖКХ и энергетики совместно со специалистами газораспределительной организации проверили безопасность эксплуатации газового оборудования в частных домах и наличие договоров на обслуживание газового оборудования в с. Толмачево Новосибирского района. Специалист проверял работу котла в разных режимах, герметичность соединений на оборудовании, работоспособность вытяжки. Также провел инструктаж абонентов по эксплуатации оборудования – в случае фиксации утечки газа нельзя самому устранять проблему, необходимо вызвать аварийную службу по номеру 104 (сотовый) или 04 (городской). Аварийные службы работают круглосуточно. 

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