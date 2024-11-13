В 2024 году в Советском, Дзержинском и Первомайском районах Новосибирска реконструировали газоны

В этом году три новосибирских района получили по 15 миллионов рублей на реконструкцию газонов и зелёных насаждений вдоль дорог. Подвели предварительные итоги этого пилотного проекта.



В Дзержинском районе заменили истощенные грунты, вместо аварийных деревьев высадили более 300 новых деревьев и кустарников.



В Первомайском районе восстановили газоны вдоль улицы Эйхе, высадили 138 крупномеров, 750 кустарников и 655 многолетних растений.



В Советском районе планировалось обновить 11 тысяч кв. метров газонов, но благодаря эффективной организации работ площадь увеличили вдвое.



Восстановление зеленых насаждений должно стать постоянной практикой. Это не только помогает уменьшить уровень пыли, но и способствует росту новых деревьев. Планируется расширить этот опыт на все районы города.