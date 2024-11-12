Товары из Новосибирской области представят на международном фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Китае

Под национальным брендом «Сделано в России» на ярмарке будет представлена продукция новосибирских производителей – пастила и сухарики, масла и текстильная продукция.

Как сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, Китай сегодня является главным торговым партнером региона. «2023 год показал рост товарооборота на 30% по сравнению с предыдущим периодом, по большей части прирастал импорт. В текущем году товарооборот с Китаем вырос на 4,4%», – сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. Глава экономического ведомства подчеркнул, что сегодня ведется работа по увеличению доли несырьевого неэнергетического экспорта.



Среди российских товаров на выставке будут представлена продукция новосибирского бренда «Кусняшно». В 2022 году при содействии Центра поддержки экспорта на базе центра «Мой бизнес» компания получила товарный знак для китайского рынка, полезные лакомства компания экспортирует в Китай, Вьетнам и Турцию. Компания «Армаз» представлена на выставке маслами собственного производства. При поддержке Центра поддержки экспорта компания заключила экспортные контракты с Китаем и Монголией, куда поставляют рапсовое и подсолнечное масла.



«Сычуань станет третьей провинцией, которая примет фестиваль-ярмарку «Сделано в России». Проводя такие мероприятия, мы стремимся не только помочь российским экспортерам укрепить партнерские отношения с китайскими коллегами и расширить двустороннее сотрудничество, но и показать жителям Китая, чем живет и гордится наша страна», – поделилась генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.



Всего на фестивале-ярмарке под национальным брендом будет представлена продукция от 130 производителей из 27 регионов России: кондитерские изделия, молочная продукция, напитки, снеки, косметика, товары народного промысла и многое другое. Каждый экспортер откроет свой стенд для розничной продажи. На площадке фестиваля-ярмарки также будет работать дегустационная зона, где компании предложат свою продукцию для всех посетителей мероприятия.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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