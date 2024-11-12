На улицах Академгородка появятся несколько сотен новых фонарей

В Академгородке приступили к реконструкции сети уличного освещения — меняют опоры, которые прослужили 60 лет. До конца этого года первые светильники зажгутся на проспектах Строителей и Морском. В следующем году работы продолжатся на ул. Терешковой, Университетском проспекте и ул. Пирогова. Работы проконтролировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«Начинаем поэтапно модернизировать систему освещения в Академгородке. Проект большой и важный. Старые опоры монтировались в 60-х годах прошлого века, они уже себя изжили. Строительство новой сети ведётся по принципу „чистого неба“, то есть электрические сети, кабели связи и других операторов, которые обычно располагаются на опорах освещения, будут перенесены в специально построенную кабельную канализацию. Проект двухгодичный, часть работ будет сделана в этом году, часть — в следующем. Всего установят около 300 опор», — отметил мэр Максим Кудрявцев.

В проект реконструкции уличного освещения вошли пять главных улиц Академгородка. В этом году новые светильники появятся на проспекте Строителей и Морском проспекте. В следующем году аналогичные работы продолжатся на ул. Терешковой, Университетском проспекте и ул. Пирогова. Всего будет установлено около 300 металлических и композитных опор освещения, на которых разместят более 500 светильников.

Заместитель директора подрядной организации ООО «Промлед 02» Азиз Матанов сообщил, что на данный момент выполнено около 20% от всего объема работ.

«Сейчас выполняются земляные работы: прокладываются каналы для обустройства кабельной канализации. На проспекте Строителей они почти сделаны. Все провода, которые сейчас расположены на столбах, мы уберём под землю: силовой кабель, который будет питать опоры освещения, сети связи, светофорные кабели. Планируем до 26 ноября завершить все земляные работы, останется установка опор и подключение светильников. До нового года планируем две улицы осветить, — уточнил Азиз Матанов. — На следующий год планируем демонтировать старые опоры и выполнить благоустройство».

По словам мэра Максима Кудрявцева, опыт, приобретённый в ходе реконструкции линии освещения в Советском районе, в дальнейшем планируют применить в других районах Новосибирска.

«Уличное освещение в нашем регионе имеет большое значение. Зимой у нас очень короткий день и без искусственного света не обойтись. Будем системно выстраивать работу, чтобы качественное освещение было на всех улицах города. От этого зависит комфорт и безопасность наших жителей», — подытожил мэр.