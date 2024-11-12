В курортном поселке в Новосибирской области построили дворец культуры

В курортном поселке Озеро-Карачи в Чановском районе Новосибирской области введено в эксплуатацию двухэтажное здание культурно-досугового центра. Новый дворец культуры стал настоящим украшением и центром притяжения жителей.

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов отметил, что на территории нашего региона ведется планомерная работа по строительству объектов культуры. В 2023 году был введен в эксплуатацию знаковый объект – дом культуры в Карасуке, история которого длилась более 30 лет. Сегодня по строительной программе в работе одновременно находится 11 объектов – домов культуры, музеев, детских школ искусств.



«Новый дворец культуры в поселке Озеро-Карачи – один из объектов 2024 года, 11 ноября, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. По проекту строителями обустроен вместительный зал на почти 300 мест, помещения для артистов, декораций, реквизита и аппаратуры, костюмерные, библиотека с читальным залом, кабинеты для индивидуальных занятий. Уверен, жители Озеро-Карачинского сельсовета, в котором сегодня проживает почти 3 тысячи человек, сумеют найти в новом ДК занятия по душе», – отметил Дмитрий Богомолов.