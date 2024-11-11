Техника безопасности: новосибирцам рассказали, как вести себя на фоне сложных погодных условий

В департаменте по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска рассказали о правилах безопасности при ухудшении погодных условий.



В сибирской столице с 12 по 14 ноября ожидается понижение температуры воздуха днем до –9°C, ночью — до –14°C, местами порывы ветра до 15 м/с. Снег и метели прогнозируются в большинстве дней недели.



Жителям рекомендуется соблюдать следующие правила безопасности:

при сильном ветре заблаговременно уберите с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком;

находясь на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, а также к разным сооружениям повышенного риска (мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи). Обходите рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции;

из-за риска падения снега и наледи с крыш будьте крайне внимательными вблизи зданий;

не паркуйте автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями, местами возможного падения снега и наледи с крыш;

родители, контролируйте пребывание детей на улице во время неблагоприятных погодных условий;

для прогулок подбирайте обувь с подошвой, обеспечивающей устойчивость на скользкой дороге;

при управлении транспортным средством выбирайте скорость и стиль вождения исходя из складывающейся дорожной обстановки;

неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения;

при возможности откажитесь от личного автомобиля и используйте для поездок общественный транспорт.