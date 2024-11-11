Техника безопасности: новосибирцам рассказали, как вести себя на фоне сложных погодных условий

Смена сезонов в нашем резко континентальном климате — период не для слабонервных. Как сделать это время более комфортным?
В департаменте по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска рассказали о правилах безопасности при ухудшении погодных условий.
В сибирской столице с 12 по 14 ноября ожидается понижение температуры воздуха днем до –9°C, ночью — до –14°C, местами порывы ветра до 15 м/с. Снег и метели прогнозируются в большинстве дней недели.
Жителям рекомендуется соблюдать следующие правила безопасности:
- при сильном ветре заблаговременно уберите с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком;
- находясь на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, а также к разным сооружениям повышенного риска (мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи). Обходите рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции;
- из-за риска падения снега и наледи с крыш будьте крайне внимательными вблизи зданий;
- не паркуйте автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями, местами возможного падения снега и наледи с крыш;
- родители, контролируйте пребывание детей на улице во время неблагоприятных погодных условий;
- для прогулок подбирайте обувь с подошвой, обеспечивающей устойчивость на скользкой дороге;
- при управлении транспортным средством выбирайте скорость и стиль вождения исходя из складывающейся дорожной обстановки;
- неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения;
- при возможности откажитесь от личного автомобиля и используйте для поездок общественный транспорт.
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