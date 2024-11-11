Снежные обстоятельства: в новосибирском правительстве обсудили зимнее содержание дорог

Обильных замечаний к качеству зимнего содержания дорог в регионе быть не должно, заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании. Соответствующее поручение глава региона дал министру транспорта и дорожного хозяйства Анатолию Костылевскому и руководителям районов, городов, населённых пунктов области.

«Уважаемые коллеги! И к министру транспорта обращаюсь, и к руководителям всех муниципалитетов: своих дорожников разбудите. Все переходят в формат зимнего содержания. Первый снег пока не такой обильный, как зимой, обильных замечаний не должно быть, сезон должен начинаться полноценно», — поставил задачу Андрей Травников.

По словам Анатолия Костылевского, замечания по зимнему содержанию были зафиксированы в селе Барышево – там после очистки проезжей части засыпали тротуары. И по гололёду на дороге в посёлок Новое Морозово. Меры по устранению недоработок принимаются оперативно, доложил министр.