С 10 ноября в центре Новосибирска введут ограничение для транспорта

В связи с подготовкой к зимним торжествам и проведением новогодних мероприятий улица Ленина станет пешеходной.



С 10 ноября 2024 года по 10 февраля 2025 года будет введено временное прекращение движения транспорта по улице Ленина на участке от площади Ленина до улицы Советской. Объезд будет организован по автомобильным дорогам общего пользования.



Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.