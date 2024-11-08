В конце ноября Новосибирск примет Международную выставку-форум «ГлобалСибЭкспо – Китай»

«ГлобалСибЭкспо» – международная коммуникационная площадка, объединяющая представителей органов власти, бизнеса и предпринимательских кругов для ведения конструктивного диалога, обеспечивающего развитие внешней торговли, промышленной, технологической и научной кооперации между предприятиями Российской Федерации, Китайской Народной Республики и стран ЕАЭС.

Основные направления выставки:

• Автомобили и спецтехника

• Транспорт и логистика

• Топливо и энергетика

• Инвестиционные проекты

• Культура и образование

В деловой программе форума-выставки примут участие представители отраслевых министерств, ведомств, профессиональных сообществ, а так же ведущие эксперты и предприниматели России, КНР и стран ЕАЭС.

Организатор выставки: ООО «ГлобалСибЭкспо» при поддержке Правительства Новосибирской области, Министерства экономического развития, Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства, Министерства культуры, МОО «Московская ассоциация предпринимателей».

Мероприятия будут проходить 27-29 ноября.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

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