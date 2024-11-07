С приходом зимы в Новосибирске заработают 35 елочных базаров

С 1 декабря новосибирские предприниматели развернут торговлю хвойными деревьями. Купить главное украшение Нового года можно на 35 площадках города.

Как сообщили в департаменте инвестиций, потребительского рынка инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, в этом году заключены договоры на размещение и эксплуатацию елочных базаров на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

Территории на правом берегу города: ул. Дуси Ковальчук, 75; ул. Дуси Ковальчук, 173; ул. Дуси Ковальчук, 91; ул. Дачная, 25; ул. Объединения, 27; ул. Бориса Богаткова, 201; ул. Бориса Богаткова 245-247; ул. Бориса Богаткова, 250-252; ул. Бориса Богаткова 163/9; ул. В. Высоцкого, 31/1; ул. Чапаева, 1; ул. Большевистская, 52/1; ул. Никитина, 64; ул. Выборная, 125/1; Гусинобродское шоссе, 20; ул. Гоголя, 180; ул. Крылова, 32в; ул. Авиастроителей, 1/6; ул. Державина, 36в — ул. Семьи Шамшиных; ул. Нарымская, 21; ул. Богдана Хмельницкого, 72; проспект Дзержинского, 30/1; ул. Селезнева, 36; ул. Народная, 30; ул. Галущака, 1а; ул. Гоголя, 33/1.