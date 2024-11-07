Новосибирская область перевыполнила планы по восстановлению лесов в этом году

В Новосибирской области в 2024 году работы по лесовосстановлению проведены на площади 3 838,8 га (105% от планового объема). Ежегодно заданный план в регионе перевыполняется. Подробнее об итогах лесовосстановительных мероприятий и экологических акций, проведенных в рамках нацпроекта «Экология», рассказали на пресс-конференции.

«За период реализации федерального проекта «Сохранение лесов» с 2019 по 2024 годы площадь лесовосстановления составила 35,6 тыс. га, заготовка семян лесных растений выполнена в объеме 12,5 тонн, количество выращенного посадочного материала – 35,8 млн шт. В результате искусственного и естественного лесовосстановления ежегодное увеличение покрытой лесом площади на территории Новосибирской области составляет порядка 4-5 тыс. га, из которых на долю искусственного лесовосстановления приходится 20%, естественного – 80%», – рассказал начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов регионального минприроды Алексей Бугаков.

Ежегодно, весной и осенью, в Новосибирской области проходят акции по высадке молодых деревьев – «Сад памяти» и «Сохраним лес». Во время акций любой желающий может ощутить на себе труд лесника и внести свой личный вклад в восстановление леса.

В юбилейном пятом сезоне акции «Сад памяти» в регионе состоялось 197 мероприятий, в них приняли участие более 4,5 тыс. человек, в результате было высажено свыше 137 тыс. деревьев. По количеству проведенных мероприятий наша область вошла в ТОП-10 регионов, заняв VI место. 25 октября в регионе завершился шестой сезон Всероссийской акции «Сохраним лес»: прошло 77 мероприятий акции, в которых приняли участие свыше 3 тыс. человек, их силами удалось высадить почти 50 тыс. деревьев.

Помимо этого, Новосибирская область активно участвует по нацпроекту во Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водоемов «Вода Россия». В рамках сезона акции прошло 146 мероприятий, с общим количеством участников в почти 4,5 тыс. человек, в результате чего очистили более 160 км береговых линий, собрали свыше 1000 кубометров мусора.