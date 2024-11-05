В Новосибирской области отремонтировали мост через реку Омь

В Новосибирской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» введен в эксплуатацию мост через реку Омь протяженностью 180 метров. Объект расположен между с. Казачий Мыс и д. Богословка и связывает два крупных районных центра – с. Усть-Тарка и г. Татарск.

Для местных жителей искусственное сооружение является жизненно необходимым – оно обеспечивает прямой выезд к федеральной дороге Р-254 «Иртыш», которая ведет в сторону Омска и Новосибирска. Кроме того, по мосту проходит мультимодальный маршрут – подвозящий автобус к электричке от Татарска до Новосибирска.