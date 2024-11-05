В Новосибирской области отремонтировали мост через реку Омь

По словам главы регионального минтранса, сооружению с более чем полувековой историей был необходим полноценный ремонт для обеспечения круглогодичного бесперебойного проезда.
В Новосибирской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» введен в эксплуатацию мост через реку Омь протяженностью 180 метров. Объект расположен между с. Казачий Мыс и д. Богословка и связывает два крупных районных центра – с. Усть-Тарка и г. Татарск.
Для местных жителей искусственное сооружение является жизненно необходимым – оно обеспечивает прямой выезд к федеральной дороге Р-254 «Иртыш», которая ведет в сторону Омска и Новосибирска. Кроме того, по мосту проходит мультимодальный маршрут – подвозящий автобус к электричке от Татарска до Новосибирска.
«Мост был построен в 1970 году, и до настоящего времени его нормативное состояние обеспечивалось в рамках содержания. Сейчас же необходим был полноценный ремонт для обеспечения круглогодичного бесперебойного проезда. Подрядчик провел работы по замене отдельных частей конструкции, переустроил дорожную одежду и тротуарные консоли», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Всего в Новосибирской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году ремонтируют 11 мостов, общей протяженностью 1,84 тыс погонных метра. Кроме того, до конца года будет введено 95 объектов общей протяженностью 259 км. 71 объект протяженностью 191,5 км уже введен в эксплуатацию, на всех остальных участках работы с покрытием завершены.
Комментарии (0)