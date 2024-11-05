На конечных остановках в Новосибирске появятся площадки для сбора твердых коммунальных отходов

Четырнадцать контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на конечных остановочных пунктах, открытых площадках для разворота и отстоя транспортных средств, планируется установить в Новосибирске в этом году.



Контейнерные площадки установят на конечных остановках: «Биатлонный комплекс», «Крылья», «Северное кладбище», «Планетарий», «Ключ – Камышенское плато», «ТЭЦ – 5», «Ул. Твардовского», «Ул. Белоусова», «Ул. Цветной проезд», «Юго-Западный ж/м», «Затулинский жилмассив», «Ул. Александра Чистякова», «Ост. Белые росы», «Ул. Саввы Кожевникова».



Муниципальный контракт с подрядчиком по обустройству контейнерных площадок на конечных остановочных пунктах заключил департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.



Установка площадок для ТКО на конечных остановках уже началась. Затем на них установят контейнеры, куда водители смогут выкидывать мусор.