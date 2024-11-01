В первый день зимы в центре Новосибирска включат праздничную иллюминацию

С 10 ноября участок улицы Ленина от площади Ленина до Советской станет пешеходным, пишет Сиб.фм. Движение машин восстановят 10 февраля.

В городской администрации рассказали, что новогодняя иллюминация будет монтироваться с 10 по 30 ноября, а включат ее 1 декабря.

Декоративное оформление улицы будут охранять круглосуточно. В список особо ценного имущества вошли арка «Входная группа», световой потолок «Афина», 50 светодиодных изделий «Ромбик», 20 искусственных елей, 20 монохромных шаров и семь «светящихся деревьев».