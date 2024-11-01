18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В первый день зимы в центре Новосибирска включат праздничную иллюминацию

На два месяца участок на улице Ленина станет пешеходным.

pxhere.com

С 10 ноября участок улицы Ленина от площади Ленина до Советской станет пешеходным, пишет Сиб.фм. Движение машин восстановят 10 февраля.

В городской администрации рассказали, что новогодняя иллюминация будет монтироваться с 10 по 30 ноября, а включат ее 1 декабря.

Декоративное оформление улицы будут охранять круглосуточно. В список особо ценного имущества вошли арка «Входная группа», световой потолок «Афина», 50 светодиодных изделий «Ромбик», 20 искусственных елей, 20 монохромных шаров и семь «светящихся деревьев».

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: