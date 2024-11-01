Сбережем ежей: колючих зверей занесли в Красную книгу Международного союза охраны природы

Ежи сейчас находятся на грани исчезновения — почему сложилась такая ситуация и как помочь животным?
Ежей занесли в Красную книгу Международного союза охраны природы в качестве вида, близкому к уязвимому положению. За последние десять лет в большинстве регионов обитания ежей численность вида сократилась минимум на 30 %.
Ежи находятся на грани исчезновения из-за городского развития, интенсивного ведения сельского хозяйства и дорог, которые привели к фрагментации их среды обитания.
«Их популяция пострадала от столкновений транспортных средств, использования пестицидов и плохого ухода за домашними садами. Пестициды убивают насекомых, которыми питаются ежи, а также могут непосредственно отравлять их», – сообщают в союзе охраны природы.
Специалисты советуют помогать ежам: садоводам отказаться от использования агрессивных пестицидов, создавать укрытия и домики, оставлять небольшие промежутки в заборах, чтобы животные могли передвигаться по огородам.
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