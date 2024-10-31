12 тысяч деревьев, кустарников и цветов: в новосибирских парках завершили сезон посадок

В качестве закрытия сезона провели акцию «День добра» в «Березовой роще».
Посадки в городских парках поставили на паузу до теплых времен. Результат этого года впечатляет: для восстановления парковых зеленых ландшафтов высажено около 12 тысяч деревьев, кустарников и цветов.
Озеленению парков помогали неравнодушные горожане и спонсоры:
- 14 кедров подарено и высажено в Центральном парке;
- фанаты творчества Юрия Шатунова заложили цветник из роз в парке "Берёзовая роща";
- в честь юбилейной службы ГУФСИНа в парке "Арена" высажены 140 саженцев сосны;
- Семьи, работающие в ООО «Электронный город», закончили устройство миксбордера из гортензий и можжевельников в парке "Березовая роща".
Завершением сезона стала акция "День добра" в парке "Березовая роща": новосибирцы продолжили развитие розария на Цветочной аллее, а также высадили 15 можжевельников.
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