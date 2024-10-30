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Объект культурного наследия: будут ли сносить мозаичную остановку на улице Мира в Новосибирске?

В рамках ремонта на улице Мира предусмотрена замена остановки, однако ее особенный статус ставит решение о ликвидации под сомнение.

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев поручил департаменту транспорта мэрии и администрации Кировского района рассмотреть возможность сохранения остановочного павильона на ул. Мира в первозданном виде.

Как подчеркнул мэр, новосибирцы выступили с предложением сохранить мозаичный павильон на остановке общественного транспорта «Строительная» на ул. Мира. Поэтому необходимо предметно изучить вопрос и принять для этого все возможные меры.

«В рамках комплексного ремонта улицы Мира проектной документацией была предусмотрена замена этой остановки. Но учитывая её социальную значимость, а также возможный статус объекта культурного наследия (мы сделали соответствующий запрос в инспекцию) было принято решение дообследовать остановку в 2025 году, когда запланировано окончание ремонта улицы Мира. Если будет понятно, что она находится в безопасном для эксплуатации состоянии, мы, безусловно, её сохраним. Задачи демонтировать её у нас нет», — отметил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Иосиф Кодалаев.

Как подчеркнул глава администрации Кировского района Андрей Выходцев, мозаичная остановка является яркой и неотъемлемой частью Кировского района. Её нужно сохранить — при условии обеспечения безопасности. Она достойно впишется в новый облик улицы Мира.

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