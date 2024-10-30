18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Как сделать пешеходные переходы в Новосибирской области безопаснее?

Насколько эффективна система фотовидеофиксации, отслеживающая нарушение правил дорожного движения?

pxhere.com

Первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков провел заседание региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Также в нём принял участие глава министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, представители прокуратуры, госавтоинспекции, подведомственных учреждений и муниципальных образований.

В ходе заседания участники обсудили результаты работы по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов. Из 985 переходов, расположенных около образовательных учреждений, обустроено 980, из которых 678 – вблизи школ, 241 – детский садов и 61 – организаций допобразования.

Не обустроено в полном объеме пять пешеходных переходов, расположенных на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения на территориях Баганского, Тогучинского, Сузунского и Усть-Таркского районов области.

Участники совещания также обсудили эффективность системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Сейчас в регионе 218 мест оснащены стационарными комплексами автоматической фиксации, 72 передвижных комплекса и 11 мобильных комплексов. Согласно данным статистики, после установки комплексов лишь в 7 % случаев место концентрации ДТП остается аварийным. Снижение аварийности особенно заметно в летнее и зимнее время года, а количество раненых и погибших сокращается на 55 %.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: