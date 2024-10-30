Как сделать пешеходные переходы в Новосибирской области безопаснее?

Первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков провел заседание региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Также в нём принял участие глава министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, представители прокуратуры, госавтоинспекции, подведомственных учреждений и муниципальных образований.

В ходе заседания участники обсудили результаты работы по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов. Из 985 переходов, расположенных около образовательных учреждений, обустроено 980, из которых 678 – вблизи школ, 241 – детский садов и 61 – организаций допобразования.

Не обустроено в полном объеме пять пешеходных переходов, расположенных на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения на территориях Баганского, Тогучинского, Сузунского и Усть-Таркского районов области.

Участники совещания также обсудили эффективность системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Сейчас в регионе 218 мест оснащены стационарными комплексами автоматической фиксации, 72 передвижных комплекса и 11 мобильных комплексов. Согласно данным статистики, после установки комплексов лишь в 7 % случаев место концентрации ДТП остается аварийным. Снижение аварийности особенно заметно в летнее и зимнее время года, а количество раненых и погибших сокращается на 55 %.